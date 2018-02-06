Uyuşturucu ticareti şüphelileri 14 bin lira ile yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, üst ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ticaretinden elde edildiği belirlenen 14 bin lira ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik planlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, polis, S.E (34) ve T.A'yı (51) gözaltına aldı. Yakalanan 2 kişinin ev ve üst aramasında 90 gram metamfetamin, 9.40 gram eroin, 2.35 gram bonzai, uyuşturucu satışında kullanılan melzemeler ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 14 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.
FOTOLU
Ünlülere sanal bahis operasyonu!
Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti
PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap
Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar
Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz!
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum