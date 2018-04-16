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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, il merkezinde bir kişinin üzerinde 4 gram bonzai ile 1 adet extacy hap ele geçirildi.Uyuşturucu maddenin kaynağının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi’nde uyuşturucu satan S.Ö.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, il merkezinde bir kişinin üzerinde 4 gram bonzai ile 1 adet extacy hap ele geçirildi.
Uyuşturucu maddenin kaynağının tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesi İbrahimce Mahallesi’nde uyuşturucu satan S.Ö. ve N.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların ikametleri ve çevresinde yapılan aramalarda 45 adet extacy hap, 5 adet Lyrıca hap, 86 çıkı skunk, 28 gram skunk, 69 gram bonzai maddesi ve kullanıcı şahıstan ele geçirilen uyuşturucuların sarılı olduğu kağıt parçalarıyla benzerlik taşıyan kağıt parçaları ele geçirildi.
Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 660 lira paraya el konuldu. Gözaltına alınan şahıslarıişlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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