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Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 15:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ‘uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanıktan Nurettin Çelik'e 12,5, Zafer Canatar'a ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Nurettin Çelik ile Zafer Canatar duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nurettin Çelik'e 12,5, sanık Zafer Canatar'a ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

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