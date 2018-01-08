Uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ‘uyuşturucu madde ticareti' yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanıktan Nurettin Çelik'e 12,5, Zafer Canatar'a ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Nurettin Çelik ile Zafer Canatar duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nurettin Çelik'e 12,5, sanık Zafer Canatar'a ise 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
Aydın Boysan'ın cenazesinde büyük ayıp!
Son dakika! Suriye'de TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
Silikon Vadisi’nin gizli skandal partileri deşifre oldu!
Bakanlar Kurulu toplandı: Gündemde OHAL var!
Sosyal medya doktor Ece'yi konuşuyor! Soruşturmada yeni gelişme
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Akşener'den Bahçeli'ye jet yanıt: Akıl verme mevkinde değil
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Atatürk Havalimanı'nda inanılmaz olay
CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Canan Karatay'dan olay yaratacak 'botoks' önerisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum