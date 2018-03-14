Uyuşturucu ticareti yapan oto tamircisine 12.5 yıl hapis

Zonguldak sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan oto tamircisi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Kasım ayında otomobil tamirhanesinde çalışan Ahmet Y.’yi, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak tutuklandı. Ahmet Y. hakkında, Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma’ suçundan dava açıldı.

Duruşmada sanık Ahmet Y.’nin iddianamesi okundu. İş yerine gelen E.Ö. adlı kişiye 100 lira karşılığında sentetik uyuşturucu maddesi bonzai sattığı iddia edildi. Ayrıca, yapılan üst aramasında, Ahmet Y.’nin çorap ve cüzdanında uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Mahkemede ifade veren sanık Ahmet Y., "E.Ö. iş yerime geldi. 3-4 gündür uyuşturucu içmediğini belirterek uyuşturucu istedi. Ben de o sıra uyuşturucu kullanmıştım. Yok diyemedim. Ben de kendisine uyuşturucu verdim. Ancak karşılığında para almadım. Ben uyuşturucuyu 500 liraya bir zarfın içinde 10 adet satın aldım. Çok pişmanım. Bırakmak için doktora da gittim. Ailem bırakmam konusunda bana yardımcı oluyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanık Ahmet Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.