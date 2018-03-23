Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 12 yıl 6’şar ay hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.
Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan geçen yıl Nisan ayında tutuklanan Kazım S., Ceyhun A., Emre K. ve Saruhan Ö.’nün yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Kazım S. ve Ceyhun A., 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, Emre K. ve Saruhan Ö. ise beraat ederek tahliye oldu.
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