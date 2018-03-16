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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan A.’nın 2 ayrı kişiye esrar sattığını tespit etti. Söz konusu esrar maddesi satın alan 2 kişi ve Hasan A. yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Hasan A., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasan A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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