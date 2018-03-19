Uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda N.K. ve S.O.A. savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen N.K. ve S.O.A., savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.