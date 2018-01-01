Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yapılan takip çalışmalarında F.S. ile E.A.'nın kiraladıkları İstanbul plakalı araçla Fuar Caddesi'nde 1 kişiye uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Polisin müdahalesi sonucu uyuşturucu madde alan şüpheliden 5 Ecstasy, uyuşturucu satıcısı F.S.'den şüpheliden 7 adet Ecstasy ele geçirildi. F.S. ile E.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
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