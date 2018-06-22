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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

MERSİN'de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde arama yapan polis, 4 kilo 300 gram esrar, 2 tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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