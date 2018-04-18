Uyuşturucu üretmek için özel sistem kurmuş

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kenevir tohumlarını evine kurduğu özel sistemle uyuşturucuya çeviren bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve uyuşturucu sattığı istihbaratına ulaştı. H.D. adlı şüphelinin skunk isimli uyuşturucu maddeyi üretmek üzere Hollanda’dan getirdiği kenevir tohumlarını ikametinde özel düzenekler hazırlayıp yetiştirdiği tespit edildi. Zanlının ikametinde yapılan aramada 252 gram skunk, 2 saksı içerisinde 2 kök kenevir, 1 hassas terazi, 1 el değirmeni, bitki yetiştirmede kullanılan havalandırma, aydınlatma ve ısı düzenekleri, 7 kutu sıvı gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D’nin sorgusu sürüyor.
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