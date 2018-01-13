Uyuşturucu yine can aldı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de gece girdiği inşaat halindeki binada çok sayıda esrar içtiği iddia edilen 23 yaşındaki M.D. ölü bulundu.
Olay, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Caferbey Mahallesi İyiler Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. Asansör boşluğu kenarında hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu. ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri hareketsiz yatan kişinin üzerinde ve çevresinde yaptığı incelemede M.D.'nin esrar içerek öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ceset çevresinde yaptığı incelemede ise birkaç adet esrar içiminde kullanılan ve 'kova' olarak tabir edilen ürün buldu. Gece saatlerinde girdiği inşaatta ölen talihsiz gencin yüksek dozda uyuşturucu kullanması nedeniyle öldüğü öne sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, M.D.'nin cesedi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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