Uyuşturucudan aranan şahsın üzerinden yine uyuşturucu çıktı

Samsun’da uyuşturucu suçundan kesinleşmis hapis cezası bulunan ve ayrıca mahkemece de ifadeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılan bir kişi, şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada yine uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri şüphe üzerine 33 yaşındaki Y.Ç.’nin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Kimlik soruşturması yapılan Y.Ç.’nin ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine uyuşturucu suçundan mahkemeye ifadeye gitmediği için hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var
İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi
'Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük' diyen ABD'nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo hangi görüşleri savunuyor?
CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!
ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson'ı görevden aldı! İlk açıklama geldi
Zaman yolcusu gelecekten gelen fotoğraftan sonra şimdi de sayısal loto sırrı paylaştı
Tecavüz etti, gözlerini çıkarıp genital bölgesini yedi!
Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!
Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı
Cinsel içerikli sitelerle ilgili flaş gelişme: Artık çok zor!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum