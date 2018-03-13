HABER

Uyuşturucudan aranan şahsın üzerinden yine uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:42 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu suçundan kesinleşmis hapis cezası bulunan ve ayrıca mahkemece de ifadeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılan bir kişi, şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada yine uyuşturucu maddeyle yakalandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu suçundan kesinleşmis hapis cezası bulunan ve ayrıca mahkemece de ifadeye gitmediği için yakalama kararı çıkartılan bir kişi, şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada yine uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri şüphe üzerine 33 yaşındaki Y.Ç.’nin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Kimlik soruşturması yapılan Y.Ç.’nin ayrıca uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yine uyuşturucu suçundan mahkemeye ifadeye gitmediği için hakkında yakalama müzekkeresi çıkartıldığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!Flaş uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dikkat!
Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Karabük’te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Anne ve çocukları 27 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson için 35 yıl ceza istendi (2)- Yeniden

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.