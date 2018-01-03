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Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 İranlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 17:54 | Son Güncelleme 11 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 19.3 gram, 18 çıkı esrar ile üzerinde esrar logosunun bulunduğu bir tişört ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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