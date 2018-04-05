Uyuşturucudan gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı

Muhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama” suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan yetkisizlik kararında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ataşehir ilçesinde bulunan bir kafeye gittiklerinde, şüphelilerden Adnan ve kardeşi Ahmet Koç’un üzerinde uyuşturucu madde buldukları belirtildi.

Şüpheli Adnan Koç’un beyanında, olay günü üzerinde bulunan 4 parça halindeki yaklaşık 2.0 gram gelen uyuşturucu maddesini Sinan B.’den 800 TL karşılığında satın aldığı, daha önce de 4-5 kez bu şekilde uyuşturucu kokain satın aldığını ifade ettiği kaydedildi.

Şüpheli Sinan B. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan soruşturmanın devam ettiği ve şahsın tutuklandığı belirtildi.

Kararda, 2 soruşturma dosyası arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu ve iki evrakın birleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama” suçundan yürütülen soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 15 Mart 2018 tarihinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonuyla Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde oynadığı ’Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile Mehmet P.ve Şeyhmus K. gözaltına almıştı.

Polise direnmekten tutuklanmışlardı

Şüpheliler Şeyhmus K. ve Mehmet P., savcılık sorgularının ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan serbest bırakılmıştı. Adnan Koç ve kardeşleri Mehmet Hayri Koç ile Ahmet Koç ise, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “gece vakti yağma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.