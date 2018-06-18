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Uyuşturucudan öldüğü iddia edilen gencin 3 arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Emre Kemaloğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Emre Kemaloğlu, hastanede hayatını kaybetti. Kemaloğlu'nun ölümünün ardından gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuklandı.

Emre Kemaloğlu, önceki gün Kozlu ilçesinde kardeşinin kına gecesi sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kemaloğlu, kurtarılamadı. Kemaloğlu'nun sentetik uyuşturucu madde kullanımına bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi. Kemaloğlu, Kozlu Aziziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kemaloğlu'nun ölümü ile ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemaloğlu'nun gece birlikte olduğu 3 arkadaşını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkant G., Koray Ç. ve Soner B. tutuklandı.

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