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Uyuşturucudan tutuklanan genç kız ve arkadaşına 12 yıl 6’şar ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 20:30 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 20 yaşındaki genç kız ile arkadaşı 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucudan tutuklanan genç kız ve arkadaşına 12 yıl 6’şar ay hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 20 yaşındaki genç kız ile arkadaşı 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu alınan ihbar doğrultusunda bir kişiden 2 paket bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıs uyuşturucuyu 20 yaşındaki S.A. adlı genç kızdan satın aldığını itiraf etti ve söz konusu kızdan daha önce de uyuşturucu madde satın aldığını söyledi. Narkotik ekipleri S.A. adlı genç kız ile erkek arkadaşı C.B.’yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen S.A. ve C.B., 6 ay önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
S.A ve C.B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan S.A. ve C.B. haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme, toplanan deliller doğrultusunda S.A. ve C.B.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi.

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