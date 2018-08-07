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Uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K.(27), aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu yaşamını yitirdi.

Uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K.(27), aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, yerde hareketsiz yatan birini görünce ailelerine haber verdi. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin, aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise erkek cesedinin, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan 1 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra yakın zamanda açık cezaevine nakledilen ve dün izinli çıkan hükümlü Mustafa K.'ye ait olduğunu tespit etti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

​FOTOĞRAFLI

Uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldüUyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldüUyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldüUyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

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