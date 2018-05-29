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Uyuşturucuya esans yağlı kamuflaj, işe yaramadı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

ADANA polisi şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde üzerine, esans yağı sürülmüş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA polisi şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesinde üzerine, esans yağı sürülmüş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada TIR'ın dorsesinde paketler halinde gizlenmiş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, zanlıların özel eğitimli köpeği aldatmak için uyuşturucu paketlerinin üzerine esans yağı sürdüğünü de saptadı. TIR sürücüsü H.S. (57) çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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