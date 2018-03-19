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Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Tezcan: Türkiye en riskli ülkelerden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tezcan, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin en riskli ülkelerden olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Tezcan: Türkiye en riskli ülkelerden

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- TBMM Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tezcan, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin en riskli ülkelerden olduğunu söyledi.
TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Mersin'de bilgilendirme toplantısı yaptı. Mersin Valiliği'ndeki toplantıya Vali Ali İhsan Su, Komisyon Başkanvekili ve Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile 5 komisyon üyesi katıldı.
Vali Su'yu ziyaretin ardından konuşan Tezcan, "Uyuşturucuya bulaşan genç neslimizi hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Tedavisi çok zor. Tüm dünyada gün geçtikçe farklı bir formülle, maddeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan 10 sene önce bonzai, jamaika gibi uyuşturucuları duymamıştık. Yüzlerce formül ortaya çıktı ve bunların tespit edilip yakalanması zor. En riskli ülkelerden birisi Türkiye. Dünyadaki afyon uyuşturucu üretiminin, özellikle doğal uyuşturucu üretiminin yüzde 95'i doğuda yapılıyor. En çok da Afganistan'da yapılıyor ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyor" dedi.
Mersin'in de uyuşturucu konusunda kırmız hatta bulunduğunu ifade eden Tezcan, "Türkiye çok riskli bir bölgede. Formül üzerinde değişiklik yapılarak, Belçika'dan, Hollanda'dan, Avrupa'dan ülkemiz hedef haline getirilmiş. Buradan da Arap ülkelerine gidiyor. En önemlisi arz ve talebin engellenmesi. Çocuklarımızın tedavisi şart ama sadece tedavi ile bunu ortadan kaldıramıyoruz. Tedavi sonrası süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Amacımız bu illetten geleceğimizi, gençlerimizi korumak. Arzın ve talebin engellenmesi, tedavi ve rehabilitasyon önemli. Bu sac ayaklarını bir araya getirirsek başarılı oluruz. 4 aylık çalışma sonucunda raporumuzu Meclis'e ve kamuoyuna sunacağız" diye konuştu.

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Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Tezcan: Türkiye en riskli ülkelerdenUyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanvekili Tezcan: Türkiye en riskli ülkelerden

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