Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

Van Ferit Melen Havalimanı’nda uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 3 şahıs, narkotik köpeği Bozo’nun engeline takıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince; Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtiği X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte iki ayrı valizde yapılan aramalarda, valiz tabanlarında bulunan plastik tabaka olukları içerisine zulalanmış toplam 3 kilo 854 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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