HABER

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Van Ferit Melen Havalimanı’nda uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 3 şahıs, narkotik köpeği Bozo’nun engeline takıldı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince; Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu H.P., T.N.P.

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

Van Ferit Melen Havalimanı’nda uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 3 şahıs, narkotik köpeği Bozo’nun engeline takıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince; Ankara’ya gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtiği X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenildiği belirtildi. Bunun üzerine narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte iki ayrı valizde yapılan aramalarda, valiz tabanlarında bulunan plastik tabaka olukları içerisine zulalanmış toplam 3 kilo 854 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.P., T.N.P. ve E.N.P. isimli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

Uyuşturucuyla uçağa binmek isterken Bozo’ya takıldılar

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.