HABER

Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 19:48 | Son Güncelleme

Samsun’da çantasında uyuşturucu hap ele geçen kadın ile evlerinde bonzai ele geçen kocası tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K.

Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

Samsun’da çantasında uyuşturucu hap ele geçen kadın ile evlerinde bonzai ele geçen kocası tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 17 yaşındaki S.K. adlı 1 çocuk annesi kadını takibe aldı ve çantasında yaptıkları aramada 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ile kocası Hami K.(29) yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’ndeki evlerinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi. S.K. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şubesindeki sorgulanması tamamlanan Hami K. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan çift tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.K. ile kocası Hami K., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla yakalanan 17 yaşındaki kadın ile kocası tutuklandı

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettilerDünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!Şehit Savcı Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

Günün en iğrenç haberi! 14 yaşındaki çocuğu harabe eve götürüp defalarca tecavüz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.