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Uyuşturucuyla yakalanan çiftçi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 14:33 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, evinde 1,5 kilo esrarla yakalanan çiftçi Musa Ö., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan çiftçi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, evinde 1,5 kilo esrarla yakalanan çiftçi Musa Ö., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çameli ilçesinin Belevi Mahallesi'nde dün uyuşturucu satıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1,5 kilo kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bahçede ise dikili 53 kök dişi Hint keneviri bulundu. Gözaltına alınan ve Musa Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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