Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda K.Ç.’yi takibe aldı ve yakalayarak gözaltına aldı. K.Ç.’nin yakalandığı sokak üzerinde 2 metre mesafede çimler içine gizlenmiş 16 gram bonzai ele geçti. Evinde yapılan aramada 2 paket daha bonzai ele geçen K.Ç., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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