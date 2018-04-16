Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 3" operasyonunda uyuşturucu satışı yaparken yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; "Bahar Temizliği 3" operasyonu gerçekleştirilmiş ve B.Y. (52), N.H. (48) uyuşturucu satışı yaptıkları esnada yakalanmış ve uyuşturucu ticaretinden yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon sonucunda 40 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek, 11 adet tüfek fişeği ve 8 adet tabanca mermisi ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 4 bin 250 TL para ele geçirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.Y. ve N.H. sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Y. "uyuşturucu ticareti" yapmak sucundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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