HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uyuşturucuyu iskele demirlerinin içine gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'da yüklü iskele demirlerinin içine gizlenmiş, 930 paket halinde 129 kilo eroin ele geçirildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'da yüklü iskele demirlerinin içine gizlenmiş, 930 paket halinde 129 kilo eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kartepe gişeleri çıkışında iskele demirleri yüklü TIR'ın sürücüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpek ile TIR'da arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine iskele demirleri araçtan indirildi. İskele demirlerinin içine bakıldığında, rulolar halinde sokulan eroin dolu paketler görüldü. Boruların içinden 930 paket eroin çıktı. 129 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, TIR'da bulunan S.T., M.S.K, ve A.B.'yi gözaltına aldı.

PARTNERDünyanın en güzel kızıDünyanın en güzel kızı
Artvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- YenidenArtvin'de otomobil nehre uçtu: 2 ölü, 1 kayıp- Yeniden
Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdiBeşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

İYİ Parti'de liste dışında kalan Yusuf Halaçoğlu'ndan ilk açıklama

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Cezaevinden kaçtı, imam nikahlı eşini rehin alıp ağır yaraladı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Genç kız, babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğradı

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

Pelda K.’nın çocukları için Aile Bakanlığı devreye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.