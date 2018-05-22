Uyuşturucuyu iskele demirlerinin içine gizlemişler

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsü durdurulan TIR'da yüklü iskele demirlerinin içine gizlenmiş, 930 paket halinde 129 kilo eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolu Kartepe gişeleri çıkışında iskele demirleri yüklü TIR'ın sürücüsünü durdurdu. Narkotik dedektör köpek ile TIR'da arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine iskele demirleri araçtan indirildi. İskele demirlerinin içine bakıldığında, rulolar halinde sokulan eroin dolu paketler görüldü. Boruların içinden 930 paket eroin çıktı. 129 kilo eroin ele geçiren polis ekipleri, TIR'da bulunan S.T., M.S.K, ve A.B.'yi gözaltına aldı.
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