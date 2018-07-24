Uyuşturucuyu, otomobilin teyp bölümüne saklamışlar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, durdurulup, narkotik köpeğiyle aranan otomobilin teyp bölümünde, metamfetamin ve skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam, şüphe üzerine seyir halindeki otomobili takibe aldı. Bir süre sonra durdurulan araç, narkotik köpeğiyle arandı. Otomobilin teyp bölümünde gizlenmiş 327 gram metamfetamin ve 28 gram skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Otomobildeki D.G. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde satışında kullanılan malzeme ile tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan D.G. ve E.Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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