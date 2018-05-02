Uyuşturucuyu otomobilinin motoruna gizlemiş

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, otomobilin motor kısmına ve eve gizlenen 400 gram esrar ele geçirildi.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Perşembe beldesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Jandarma ekipleri, Soner A.'yı otomobiliyle seyir halindeyken durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, motor kısmına gizlenen uyuşturucu bulundu. Soner A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda; 400 gram esrar ve ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Soner A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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