Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Van'dan Muş'a gelen bir aracın durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine yedek lastik içerisine zulalanmış şekilde toplamda 30 parça halinde her biri streç filme sarılı toplam 32 kilo 643 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın şoförü şahıs hakkında 'Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca şahsın suç ortakları olduğu tespit edilen ve başka bir araç ile Malatya iline seyir halinde olan iki kişi de Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize getirilmişlerdir."

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