HABER

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

MUŞ'ta polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın stepnesine zulalanmış 32 kilo 643 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Van'dan Muş'a gelen bir aracın durdurularak narkotik köpeğiyle arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine yedek lastik içerisine zulalanmış şekilde toplamda 30 parça halinde her biri streç filme sarılı toplam 32 kilo 643 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Aracın şoförü şahıs hakkında 'Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak' suçundan işlem yapılmıştır. Ayrıca şahsın suç ortakları olduğu tespit edilen ve başka bir araç ile Malatya iline seyir halinde olan iki kişi de Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli yasal işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize getirilmişlerdir."

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucuyu stepneye gizlemişler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Zaman yolcusu ‘gelecekten bir fotoğraf’ gösterdi

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Parkta ilişkiye girip video çektiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı üniversitelerin bu bölümleri kapatıldı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

YPG'li İngilizden şok Türkiye itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Bayramiç’te park halindeki otomobil alev aldı

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Sivas’ta dev kaya parçaları yola düştü

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da terör operasyonunda gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

Bacayı temizlemek isterken elektrik akımına kapılarak öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.