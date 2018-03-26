Uyuşturucuyu sütyenine sakladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin durdurup, arama yapmak istediği otomobildeki kadın şüphelinin, yakalanmamak için araçtaki bir miktar esrar ve metamfetamini sütyenine sakladığı belirlendi. Gözaltına alınan S.Ç. (23) hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, yanındaki eşi E.Ç. (25) ise uyuşturucu sattığı iddasıyla adliyeye sevk edildi.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün şüphe üzerine, içinde iki kişi bulunan bir otomobili durdurup, arama yapmak istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü E.Ç.'nin eşi S.Ç., araçta bulunan bir miktar esrar ve uyuşturucu madde metamfetamini sütyenine sakladı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan kadın polisler, S.Ç.'nin üzerinde yaptıkları aramada sütyenine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Otomobildeki aramada da 'bong' diye bilinen, esrar içmekte kullanılan düzenek bulundu. Genç çift gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerin ardından şüphelilerden S.Ç. hakkında uyuşturucu kullanmaktan tutanak tutulurken, eşi E.Ç. ise uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
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