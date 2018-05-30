Uzaklaştırma cezası aldığı eve çatıdan girmek isterken 5'inci kattan düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilen Samet Ç. iddiaya göre çocuklarını görmek için 5'nci kattaki evine çatı katından uzattığı iple sarkarak girmek isterken düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Samet Ç. hastanede tedavi altına alındı. İnegöl'de oturan 39 yaşındaki Samet Ç.'ye, 2 çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla bir ay süreyle evden uzaklaştırma cezası verildi. İddiaya göre bugün çocukları 2 yaşındaki Ömer ile 3 yaşındaki Elif'i görmek için TOKİ Konutları'nın bulunduğu binaya gelen Samet Ç., mahkeme kararına rağmen 5'nci kattaki evlerine gitti. Eşinin kapıyı açmamasına sinirlenen Samet Ç., 7 katlı binanın çatısına çıktı. Bulduğu halatın bir ucunu çatıya bağlayıp diğer ucunu beline bağlayan Samet Ç., kendini boşluğa bıraktı. 5'inci kattaki dairesinin balkonuna inmeye çalışan Samet Ç., halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Haber verilmesi sonucu gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Samet Ç., ağır yaralı olarak kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Samet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tatyana Ç., kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında boşanma davası açtığını, mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen eve gelmek istediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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