Uzaklaştırma kararı aldıran eşini eve kilitleyip bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi (2)

SERBEST BIRAKILDI
Muğla'da uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sibel İşler K.'yi (50) eve kilitleyip, bahçedeki kafeteryayı ateşe veren Mustafa Gazi K. (56), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
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