Uzaklaştırma kararı aldıran eşini eve kilitleyip bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Mustafa Gazi K. (56), uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sibel İşler K.'yi (50) eve kilitleyip, bahçedeki kafeteryayı ateşe verdi. Ardından binaya yönelen Mustafa Gazi K., müdahaleye koşan komşularını görünce paniğe kapılıp kaçtı. Kafeteryanın kullanılmaz hale geldiği olayın ardından Mustafa Gazi K. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel İşler K.'nın, şiddet ve geçimsizlik nedeniyle şikayetçi olduğu 1,5 yıllık eşi Mustafa Gazi K. hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Mustafa Gazi K., bu sabah bahçesinde ailenin işlettiği bir kafeterya bulunan iki katlı eve geldi. Önce eşi ve annesi Nevir Dinç'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapısını kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzin dökerek ateşe verdi.

Mustafa Gazi K., bu kez de eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K. komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşularının yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.