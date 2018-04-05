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Uzaklaştırma kararı bulunan eşini direksiyon başında öldüren kocaya hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Kadıköy’de eşi Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Kadıköy’de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi 38 yaşındaki Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Uzaklaştırma kararı almışAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Selva Sağlam Yılmaz’ın Emrah Yılmaz’ın resmi nikahlı eşi olduğu ve aralarında parasal sorunlar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığı anlatıldı.

Kadıköy’de eşi Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi hakkında, “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Kadıköy’de 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz’ı direksiyon başında silahla vurarak öldüren eşi 38 yaşındaki Emrah Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Uzaklaştırma kararı almış
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Selva Sağlam Yılmaz’ın Emrah Yılmaz’ın resmi nikahlı eşi olduğu ve aralarında parasal sorunlar nedeniyle anlaşmazlıklar yaşandığı anlatıldı. Sorunlar nedeniyle maktülü olay tarihinden önce bıçakladığı ancak maktülün şikayetçi olmadığı belirtilirken, şüphelinin daha sonra maktüle tehdit içeren mesajlar gönderdiği bunun üzerine maktülün Aile Mahkemesi’nden uzaklaştırma kararı aldığı kaydedildi.

Ateş ederek araca doğru koştu
İddinamede maktül Selva Sağlam Yılmaz’ın 28 Ekim 2017 tarihinde aracıyla seyir ederken şüphelinin ticari bir taksiden indiği, elinde silahla araca ateş ederek koştuğu sonra maktülün bulunduğu sol ön cama yaklaşarak maktüle ateş etmeye devam ettiği belirtildi. Şüphelinin olay yerinden hızla kaçtığı kaydedilirken, maktülün olay yerinde hayatını kaybettiği vurgulandı.

“Öldürmeyi planladı”
Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre maktülün vücudunda 4 adet ateşli silah mermi giriş yarasının tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, maktülün iç kanama sonucu hayatını kaybettiği anlatılılırken şüphelinin maktülü öldürmeyi planladığı vurgulandı.

Şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Şüpheli Emrah Yılmaz’ın “eşi tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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