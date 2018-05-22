HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 02:33 | Son Güncelleme

MALATYA'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T. (44), iddiaya göre alkol alıp, uzaklaştırma aldığı evine zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.  Olay, gece saatlerinde Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T. (44), iddiaya göre alkol alıp, uzaklaştırma aldığı evine zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Olay, gece saatlerinde Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat Toy, iddiaya göre içki içtikten sonra eşi E. komşusundayken uzaklaştırma kararı verilen evine zorla girdi. Çocukları A.Y.T. (19), Y.T (10) ve E.T.'yi (8) bıçakla rehin alan Fuat T.'nin bağrışmalarıyla eve gelen eşi E.T., polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polislerin çabasıyla Fuat T., yarım saatin sonunda ikna olup çocuklarını bıraktı, kendi de teslim oldu.
Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldıUzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralıPompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralıPompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç AK Parti'den milletvekili adayı oldu

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştirdi: Medyada bugünkü gibi karartma vardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.