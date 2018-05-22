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Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

MALATYA'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T. (44), iddiaya göre alkol alıp, uzaklaştırma aldığı evine zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olay, gece saatlerinde Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat Toy, iddiaya göre içki içtikten sonra eşi E. komşusundayken uzaklaştırma kararı verilen evine zorla girdi. Çocukları A.Y.T. (19), Y.T (10) ve E.T.'yi (8) bıçakla rehin alan Fuat T.'nin bağrışmalarıyla eve gelen eşi E.T., polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polislerin çabasıyla Fuat T., yarım saatin sonunda ikna olup çocuklarını bıraktı, kendi de teslim oldu. Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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