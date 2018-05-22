Uzaklaştırma kararı bulunan koca, zorla eve girip 3 çocuğunu rehin aldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat T. (44), iddiaya göre alkol alıp, uzaklaştırma aldığı evine zorla girip 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Olay, gece saatlerinde Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu belirtilen Fuat Toy, iddiaya göre içki içtikten sonra eşi E. komşusundayken uzaklaştırma kararı verilen evine zorla girdi. Çocukları A.Y.T. (19), Y.T (10) ve E.T.'yi (8) bıçakla rehin alan Fuat T.'nin bağrışmalarıyla eve gelen eşi E.T., polisten yardım istedi. İhbar üzerine gelen polislerin çabasıyla Fuat T., yarım saatin sonunda ikna olup çocuklarını bıraktı, kendi de teslim oldu. Korku dolu anlar yaşayan 3 çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Çocuklarını rehin alan Fuat T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Çakarlı araç kullanan Milli Eğitim Müdürü’ne soruşturma
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Mavi Balina'dan sonra Mariam alarmı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Rezalet ortaya çıktı, umrunda bile olmadı! Defalarca evine götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum