Uzaklaştırma kararı olan koca eve geldi, genç kadın 3. kattan atladı

Antalya’da hakkında uzaklaştırma kararı olan koca, eşyalarını toplamaya geldiği sırada eşiyle tartıştı. Genç kadın tartışmanın ardından üçüncü kattan aşağı atladı.

Olay, Döşemealtı ilçesinde bir sitedeki apartmanın 3. katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce eşiyle kavga eden ve bir gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen İdris A., evindeki eşyalarını toplamak için eşi Rengin A.’nın yaşadığı eve geldi. İddialara göre burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rengin A., evin penceresine çıkıp kendini aşağıya attı. Eşini yakalamak için hamle yapan ancak başaramayan İdris A., eşini yerde kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını Akdeniz Üniversitesi acil servisine kaldırdı. Genç kadın, hastaneye alındığı sırada acı içerisinde bağırdığı gözlendi. Aracıyla ambulansın arkasından gelen İdris A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

8 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, İdris A.’nın ilk ifadesinde boşanma olayını konuşmak için eve geldiğini belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.