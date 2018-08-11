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Üzerinde anahtar unutulan hafif ticari araç çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:51 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan hafif ticari araç, hırsız tarafından çalındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan hafif ticari araç, hırsız tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Hasan Koyuncu Sokak'ta meydana geldi. Osman Çelebi, 16 KKG 97 plakalı hafif ticari aracını sokak üzerine park etti. Kontak anahtarını üzerinde unutup evine giden araç sahibi, geri geldiğinde aracının bıraktığı yerde olmadığını fark etti. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen Çelebi, aracının bir şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Çelebi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından aracın bulunması için çalışma başlattı.

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