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Üzerinde güneşlendiği şişme bot alabora olunca boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde üzerinde güneşlendiği küçük şişme botun alabora olması sonucu suya düşen Tolga Çabuk (23), boğularak hayatını kaybetti.

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde üzerinde güneşlendiği küçük şişme botun alabora olması sonucu suya düşen Tolga Çabuk (23), boğularak hayatını kaybetti. Seyhan Baraj Gölü Batı Köprüsü yakınlarında suya giren Tolga Çabuk, şişme botun üzerinde güneşlenmeye başladı. Bir süre sonra bot alabora oldu, Tolga Çabuk, suya düştü. Yosun ve sazlıkların olduğu karaya yakın bölgede, suda çırpınan Çabuk, 'imdat' çığlıkları atarak yardım istedi. Ancak çevrede balık tutan kişiler, suyun derin ve yosunlu olması nedeniyle göle girmekte tereddüt yaşadı. Bir süre sonra Çabuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. SUALTI POLİSLERİ BULDU Suya giren itfaiye ekipleri, Çabuk'un olduğu bölgeye ulaşamayınca, sualtı polisleri bölgeye çağrıldı. Tüple dalış yapan sualtı polisleri, yaklaşık 15 dakika sonra Tolga Çabuk'u alabora olan botun yakınlarında buldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sudan çıkarılan Çabuk'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çabuk'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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