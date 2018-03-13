HABER

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen genç gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 18:45 | Son Güncelleme

Samsun’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen genç gözaltına alındı

Samsun’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat üzerine B.Y.’nin üzerinde yaptıkları aramada 6 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alanına B.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Bu sözlere hiç kimse inanamadıBu sözlere hiç kimse inanamadı
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!Bu telefon Türkiye'yi sallayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Diyarbakır’da çatışma: 2 asker şehit!

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Bariyerlere çarpan pikap takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Saruhanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Bitlis'te, PKK’ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te, PKK’ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (7)

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (7)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.