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Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen genç serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Samsun’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat üzerine B.Y.’nin üzerinde yaptıkları aramada 6 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alanına B.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.Y. serbest bırakıldı.

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