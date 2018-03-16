HABER

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Adana’da boş arsada ölü olarak bulunan ve üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç’e ait olduğu belirlendi.Edinilen bilgiye göre, dün Seyhan ilçesi, Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı görüp polise haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şahsın öldüğünü belirlemişti.

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Adana’da boş arsada ölü olarak bulunan ve üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç’e ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, dün Seyhan ilçesi, Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı görüp polise haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şahsın öldüğünü belirlemişti. Polis bunun üzerine şahsın nasıl öldüğünü ve kimliğini belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan araştırmada cebinden 4 bin lira para çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç’e ait olduğu tespit edildi.
Cesette yapılan incelemede ise herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanması olmadığı, ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Cenaze, otopsi için adil tıp kurumuna kaldırıldı.

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Melike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğduMelike Kuvvet Türkiye'yi yasa boğdu
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.