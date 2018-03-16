Üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin kimliği belli oldu

Adana’da boş arsada ölü olarak bulunan ve üzerinden 4 bin lira çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç’e ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, dün Seyhan ilçesi, Havuzlubahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide hareketsiz yatan bir şahsı görüp polise haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise şahsın öldüğünü belirlemişti. Polis bunun üzerine şahsın nasıl öldüğünü ve kimliğini belirlemek için araştırma başlattı. Yapılan araştırmada cebinden 4 bin lira para çıkan cesedin, 46 yaşındaki Ercan Abiç’e ait olduğu tespit edildi.
Cesette yapılan incelemede ise herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanması olmadığı, ölüm nedeninin araştırıldığı öğrenildi. Cenaze, otopsi için adil tıp kurumuna kaldırıldı.
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