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Üzerinden kamyon geçtiği sırada köprü çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

ORDU'nun İkizce ilçesinde üzerinden kamyon geçtiği sırada beton köprü çöktü.

Üzerinden kamyon geçtiği sırada köprü çöktü

Mücahit GÜREL/İKİZCE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun İkizce ilçesinde üzerinden kamyon geçtiği sırada beton köprü çöktü. Dereye düşen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Olay, dün İkizce ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin İkizce- Başönü asfalt yol çalışması için asfalt malzeme taşıyan kamyon, Seferusta Köprüsü'nden geçtiği sırada, beton köprü aniden çöktü. Kamyon dereye düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Çöken köprü nedeniyle Kurtluca ve Başönü Mahalleleri'ne ulaşımda aksama meydana geldi. Köprünün yeniden kullanıma açılması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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