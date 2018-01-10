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Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 19:09 | Son Güncelleme 11 saat önce

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen Hakan S. (33), üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Yaralanan Hakan S., hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Yenipazar merkezindeki çarşıda meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Hakan S., geldiği çarşıda elindeki bidondaki benzini yüzünden aşağı döktü, ardından da çakmağı çaktı. Alevler içinde kalan Hakan S.'yi gören vatandaşlar, yangını söndürdü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Hakan S.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hakan S.'nin, 1.58 promil alkollü olduğu saptandı.

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