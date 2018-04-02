Üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren berber Tarık D.(31), otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi. Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı.
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