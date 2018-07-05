Üzerine boya makinesi düşen işçi, yaralandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetten indirmek istediği boya makinesi üzerine düşen işçi Abdülsamet Taşbaşı (23), yaralandı.
Olay, Keşan- Gelibolu karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Karayolları'nın taşeron şirketinde işçi olarak çalışan Abdülsamet Taşbaşı, duble yolda çizgi çalışması yapmak için kamyonetteki boya makinesini indirmek istedi. Bu sırada makine, Taşbaşı'nın üzerine düştü. Yaralanan Abdülsamet Taşbaşı, çağırılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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