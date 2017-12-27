Üzerine duvar devrilen kadın öldü

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARLİ'nin Babaeski ilçesinde, yıkımı süren inşaatta demir toplarken üzerine duvar devrilen Nermin Tarakçı (46) öldü.
Babaeski'de yıkımı süren eski Devlet Hastanesi binasında demir topladığı belirtilen Nermin Tarakçı'nın üzerine, duvar devrildi. Çevredeki işçiler tarafından duvar altından çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırılan Tarakçı, yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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