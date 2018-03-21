Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı. Vücudunun tamamında ikinci derece yanık oluşan işçi İstanbul’a sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Havaalanı Caddesi’nde bir tekstil fabrikasında çalışan 46 yaşındaki Mehmet Özbek, içinde kimyasal madde bulunan kazanın kapağını açtı. Kazandaki tazyik nedeniyle üzerine kimyasal madde dökülen işçi yere yığıldı. Vücudunun tamamı yanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibi yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesi bulunan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum