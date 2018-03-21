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Üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 12:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada üzerine kimyasal madde dökülen işçi yaralandı. Vücudunun tamamında ikinci derece yanık oluşan işçi İstanbul’a sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Havaalanı Caddesi’nde bir tekstil fabrikasında çalışan 46 yaşındaki Mehmet Özbek, içinde kimyasal madde bulunan kazanın kapağını açtı. Kazandaki tazyik nedeniyle üzerine kimyasal madde dökülen işçi yere yığıldı. Vücudunun tamamı yanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibi yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan müdahalenin ardından yanık ünitesi bulunan İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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