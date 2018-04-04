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Üzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

ADANA'da, boşanmalarına karşın birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir'in (43) üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurduğu suçlamasıyla tutuklanan Emine Sayar (41), 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, "Boğuşma sırasında ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü" diye kendini savundu. Mahkeme heyetine vücudundaki yanık ve yara izlerini gösteren Akdemir ise Sayar'ın cezalandırılmasını istedi.

Üzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istedi

ADANA, (DHA)- ADANA'da, boşanmalarına karşın birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir'in (43) üzerine kızgın yağ döküp, başına satırla vurduğu suçlamasıyla tutuklanan Emine Sayar (41), 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada, "Boğuşma sırasında ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü" diye kendini savundu. Mahkeme heyetine vücudundaki yanık ve yara izlerini gösteren Akdemir ise Sayar'ın cezalandırılmasını istedi.
Olay, geçen 29 Kasım tarihinde merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Emine Sayar, sabah kahvaltı sırasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıktan sonra birlikte yaşamayı sürdürdüğü Ayhan Akdemir ile tartıştı. Bu sırada Sayar, Akdemir'in üzerine sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla da başına birkaç kez vurdu. Kendini korumaya çalışan Akdemir de Sayar'a vurmaya çalıştı. Başından 3 darbe alan Akdemir, kendisini tuvalete kilitleyip polisi ararken, Sayar kaçtı. Eve polislerle birlikte gelen sağlık görevlileri, yüzü kan içinde kalan ve vücudunda yanıklar oluşan Akdemir'i ambulansla hastaneye kaldırdı.
TUTUKLANDI
Tedaviye alınan Ayhan Akdemir'in şikayeti üzerine Emine Sayar, evinin bulunduğu sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sayar, olay günü cep telefonunu karıştırdığı için eski eşine çok kızdığını söyledi. Sayar, "Çok sinirlendiğim için öfkemi kontrol edemedim. Ocaktaki kızgın yağı alıp, başına döktüm. Canı yanınca bana saldırdı. Mutfağa kaçtım. Kendimi savunmak için tezgahta duran satırı aldım. 'Yaklaşma, vururum' diye bağırdım. Üzerime gelmeye devam edince elimdeki satırı birkaç kez sallayıp kaçtım" dedi.
'KASITLI DÖKMEDİM'
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Emine Sayar hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar, yaralama suçundan da Ayhan Akdemir hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Emine Sayar ile tutuksuz Ayhan Akdemir'in yargılanmasına başlandı. Olay günü çocukları okula gidince nafaka nedeniyle tartıştıklarını anlatan Emine Sayar, "Tartışıp kavga ettik. Mutfağa gidip bıçağı aldı. Beni tartakladı. Kendimi korumak için neyle neresine nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Boğuşma sırasında ocaktaki kızgın yağ ve sıcak su döküldü. Kasten üstüne dökmedim. Bu olayda ben de yandım. Kasıtlı dökmedim, kendimi korudum. Ben de ondan şikayetçiyim" diye konuştu.
SAVCIDAN MEŞRU MÜDAFAA ÇIKIŞI
Mahkeme heyetine üzerindeki kıyafeti çıkartıp oluşan yara ve yanık izlerini gösteren Ayhan Akdemir ise, Emine Sayar ile bir infaz koruma memuruyla mesajlaştığı için tartıştıklarını, nafaka iddiasının gerçek olmadığını söyledi. Sayar'ın kendisine saldırdığını belirten Akdemir, cezalandırılmasını istedi.
Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı ise Sayar'ın öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, meşru müdafaada bulunduğu gerekçesiyle de Akdemir'in beraatini talep etti. Emine Sayar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, karar için ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Üzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istediÜzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istediÜzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istediÜzerine kızgın yağ döküp satırla yaralayan eski eşinin cezalandırılmasını istedi

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