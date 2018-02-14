Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!

Adana’da bir kişi, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk etikten sonra kendisiyle barışmayan eşini sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze Çiçin (27) 10 yıl önce Murat Çiçin (27) ile evlendi. Bu arada çiftin 2 çocuğu oldu. Ancak buna rağmen genç kadın kendisini aldatan eşine karşı çıktığı için sürekli dayak yemeye başladığını iddia etti. Genç kadın, 11 ay önce eve gelen kumayı kabullenmeyerek baba evine gittiğini söyledi. Gamze Çiçin boşanmaya karar verdiğini ancak buna karşı çıkan kocasının sürekli kayınbabasının evini basıp tehdit etmeye başladığını ileri sürdü. Genç kadın 6 kez polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.

Bu arada Murat Çiçin kuma getirdiği kadına da şiddet uygulayınca kuma da evi terk etti. Bunun üzerine Murat Çiçin kayınbabasının evine gelip eşiyle barışıp eve götürmek istedi. Gamze Çiçin kabul etmeyince "seni öldüreceğim, yüzünü bozacağım seni kimseye yar etmeyeceğim" diyerek tehdit etti.