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Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 14:41 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk etikten sonra kendisiyle barışmayan eşini sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirdi.Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da bir kişi, iddiaya göre kuma getirdiği için evi terk etikten sonra kendisiyle barışmayan eşini sokak ortasında 30 dakika boyunca döverek tanınmaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat günü Çukurova ilçesi Karslı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Gamze Çiçin (27) 10 yıl önce Murat Çiçin (27) ile evlendi. Bu arada çiftin 2 çocuğu oldu. Ancak buna rağmen genç kadın kendisini aldatan eşine karşı çıktığı için sürekli dayak yemeye başladığını iddia etti. Genç kadın, 11 ay önce eve gelen kumayı kabullenmeyerek baba evine gittiğini söyledi. Gamze Çiçin boşanmaya karar verdiğini ancak buna karşı çıkan kocasının sürekli kayınbabasının evini basıp tehdit etmeye başladığını ileri sürdü. Genç kadın 6 kez polis merkezine giderek şikayette bulunduğunu kaydetti.

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Bu arada Murat Çiçin kuma getirdiği kadına da şiddet uygulayınca kuma da evi terk etti. Bunun üzerine Murat Çiçin kayınbabasının evine gelip eşiyle barışıp eve götürmek istedi. Gamze Çiçin kabul etmeyince "seni öldüreceğim, yüzünü bozacağım seni kimseye yar etmeyeceğim" diyerek tehdit etti.

Genç kıza sokak ortasında feci dayakGenç kıza sokak ortasında feci dayak

BURNU KIRILDI KAFASINA AĞIR DARBE ALDI

Karslılar Mahallesi’nde bir eve temizliğe giden kadın 12 Şubat günü temizlikten çıktığı sırada Murat Çiçin kuzeni Bülent K. ile birlikte gelerek genç kadına saldırdı. Murat Çiçin, genç kadını kuzeninin yardımıyla yere yatırıp darp etmeye başladı, daha sonrada iddiaya göre bıçak çıkartıp genç kadının boğazına dayadı. 30 dakika boyunca dövülen genç kadın, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı ancak kimse durmadı. Bir lokantadan olayı gören vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Kadını öldüresiye döven koca, polis tarafından emniyete götürüldü.
Hastaneye kaldırılan genç kadının ise burnunun kırıldığı, kafasına ağır darbe aldığı tespit edilirken iki gözü de morarıp kapandı.

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"O ANDA KENDİMDEN GEÇMİŞİM, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Gamze Çiçin, kocasının kendini sokak ortasında dövdüğünü belirterek, "Eşim, bizi bırakıp o kadınla birlikte yaşamaya başladı. Ben de dayanamayıp 11 ay önce babamın evine gittim. Ben evlere temizliğe giderek çocuklarıma bakıyordum. Murat, birlikte olduğu o kadını döverek kaçmasına neden oldu. Kadın gidince benimle barışmak istedi. Ben istemeyince ’seni çok kötü yapacağım’ dedi. İş yerimi kuzeni Bülent K. biliyordu. O, göstermiş. Çalıştığım villadan çıkıp evime giderken elimdeki telefonu çekip aldı. Sonra ayağıma çelme takıp beni düşürdü. Boğazıma bıçağı dayadı. Tekme ve yumrukla beni dövdü. O anda kendimden geçmişim, sonrasını hatırlamıyorum. Bu canavarlık beni sokak ortasında dinlenip dinleyip dövdü. Tehdit alıyorum koruma istiyorum" dedi.
Aile içi şiddet olaylarına bakan cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alınan Murat Çiçin, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen Murat Çiçin, "eşini öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

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adana kadına şiddet

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
Mynette sürekli kadınları suçlayan erkekler nerede? Bıt bıt ötüyordunuz hani? Babanız Annenizi dövdüğünde de Annenizi mi suçluyorsunuz eeeeerrrrrkek müsfetteleri?
@anaforum haklıya haksız haklıya haksız bu tamam erkek terörü ama inan yüzde 70i kadınların yuzunden ve yalan iftiralarından oluyor
Bu hayvanın cezasını kesmeliler, derhal !!! Allahım ya tipinde meymelet yok zaten, kendiside hadım edilsin o halde!
ŞEBEK KILIKLI ADAM EŞİNİ NE HALE GETİRMİŞ...YAZIKLAR OLSUN...
Şiddet, özellikle kadına yönelik şiddet; aklın ilkelliği ile ilgili bir durumdur. O aydınlanıp, gelişmediği sürece; ilimle, bilimle hemhal olmadığı hoşgörüden mahrum kabalığı ve ilkelliği kaçınılmazdır.
BU KONUDA 2008 DEN BERİ AYŞE PAŞALI OLAYI İLE,ÇETİN YORUMLAR YAPTIM. BAKINIZ HZ ÖMER DÖNEMİNDE ZULÜM KÜÇÜDE OLSA HESABINI SORUYORDU HALİFEMİZ. ŞU AN 3500 OLDU ŞİDDETTEN ÖLEN KADIN SAYIMIZ.BU RESİME BAKAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RAHAT UYUYABİLİYORSA YATAĞINDA YAPACAK HİÇ BİR YORUM KALMAMIŞTIR ÜLKEMİZDE ARTIK.POLİS TEŞKİLATI ACİLEN KADIN TİMİ KURMALI VE EN KÜÇÜK İHBARI ANINDA DEĞERLENDİRMELİDİR. BEYLER YÜCE İSLAM DEVLETİNDE AĞIR SURUMLULUK VARDIR HERKESE EN BAŞTADA DEVLETİMİZİ YÖNETENLEREDİR.DEVLET DERİN VE AKLI SELİM ÖNLEM ALMALI BU TÜR OLAYLAR İÇİN TÜRKİYEMİZDE.İRANDAKİ DEVRİM MUHAFIZLARI GİBİ.
Eğitim sıfır cahillik üst seviye yazık kadına kalkan eller kırılır inşallah
GÜCÜ KADINA YETEN ZAVALLI YARATIKLAR..
Valla bu adamıda serbest birakirsalar ben bu düzenden,sistemden korkarım yazık kadına onun yerinde bizim kız kardeşimiz ablamız annemizde olabilirdi olayın asli haberdeki gibiyse adamıda kuzeninide öldürmeye teşebbüsten en az 20 sene yatsin ıslah olduktan sonra toplum arasına katilsin ki toplum içerisinde insanların birbirlerine karşı değerleri olsun davulun sesi uzaktan hoş gelir derler ben okurken resimlere bakarken korktum içim dışıma çıktı deriz ya işte öyle bi tuhaf oldum bide o durumda olan bi insanın ne hissettiğini nerden bilebiliriz ki .?
eğer bu ülkede gerçekten adalet varsa bu insan müsveddesine en ağır ceza verilmelidir
@hdemirtasli var mı ki adalet? tabiki yok
cezası yok! caydırıcılığı yok! ADALET YOK! yazık????
çocuklarını "amcalara pipini göster "diyerek,eline oyuncak silâh vererek yetiştiren salaklara karşı çıkal>m.Erkeklik,kadın dövmekle alçalır,kadına saygı ve sevgi ile yücelir. ERKEKLİK ADAM OLMAKTIR!
Daha kaç kadın dövülüp öldürülecek birileri buna dur desin artık, kocasıdır döver deyip karakoldan bırakılan adamlar daha beterini yapmaya cesaret buluyor, yazık degilmi şimdi bu kızcagıza sürekli tehditle korkuyla yaşayacak zavallı, hapse atsınlar bu şerefsizi ...
Adana biraz gündemden düş be .!!!!!
Erkeğim diye dolaşıyorsunuz birde. Tüküreyim kalıbınıza
ADANA!
erkekler hep haklı, öldürün kadınları böyle devam edin, erkekler ülkesi olacak daha huzurlu olursunuz. sizin üstünüze kuma getirse idi kadınlar yine öldürürdünüz zihniyet bu kadar.
şu Adana dan hiç mı iyi bir haber gelmez ya
adam bı tıple su kadını bulduguna dua edecegıne bırde ustune kuma getırıyo,bı laf var,evlat olsan sevılmez 3.1 olsan cekılmezsın dıye,bunun gıbı hödüklere demısler demekkı bu lafı
eğer devlet bu adamı önce tanınmaz hale getirip cezaevine koymazsa yazıklar olsun . LANET ADAM
aynı şekilde bunuda birtık misliyle döve döve bayıltacaksın ayıldıgında yine aynısını yapacaksinki önce kollarını kıracaksın sonra bacaklarını bak bakalım bir daha böyle bir şey yapabiliyormu kumaymışş
Tam o arada kadınsaplayacaktı bıçağı, hazır darpta var nefsi müdafadan yırtardı adamda geberip gidedi
erkek adam kadına el kadırmaz kaldırıyorsa o erkek değildir erkekliğin yüz karasıdır.
böyle eşek hırsızı tiplerle arkadaşlık yapanların kaçınılmaz sonuuu...kızların favori tipi hahaha
Arapça'da darp etme kelimesi bir çok manada kullanılır. Mesela kitabı darb etmek, kitabı yayınlamak demektir. Nisa 34'te de dövmek değil, evliliğin selameti için geçici bir ayrılık söz konusudur. Kaldı ki Muhammed 4'te savaşta ele geçirilen esirlere bile zulmetmeye Allah izin vermemişken yani savaş esirlerini bile dövme yetkisi yokken, insan, kendi eşini nasıl dövebilir? Nisa 34 ayeti uyduruk rivayetler esas alınarak yanlış tercüme ediliyor. Bu rivayetlerin hiç birisine güvenemeyiz. Allah, Hud 1'de Kuran'ı açıkladığını söylüyor. Rivayetleri esas almak Kuran'a şirk koşmaktır. Derhal tövbe edin.
giyim mağazasından etek gömlek alırken 40 kişinin fikrini alan 10 kere gelip sonra karar veren fiyatına günlerce pazarlık. eden akilsiz kızların bu kadar hızlı evlilik ve eş seçmelerinin sonucu bu insanın iyisinin kötüsünün cinsiyeti yokki dayak kötü de kahpelik iyi bişey mi ? bu olay için söylemiyorum burda belli adam hasta sapık manyak ama geneli için durum bu herkesin evinde her sıkıntı var kadının iyisi kahpelik etmez erkeğin iyisi el kaldirmaz eve ikinci kadın getirmez adım hıdır diyeceğim budur
bu erkek cinsi varlığa hakaret etmryecen anlamazlar anladıkları şey dayak işte dövecen aynısını ona da yapacan
Yazıklar olsun size... Tüküreyim erkekliğinize ya.!!! Döveceksen zulmedeceksen neden evlendin o zaman hayvan herif!!!
adana
devlet nerede
ya arkadaşlar bütün suç bizim gibi halkta halk bir kere linc edse bak bakalım bir daha oluyomu hep bizene den oluyo
murat sana madalya takmak lazım... nereye diye sakın sorma... anlamışsındır sen onu...
size verilen Allah in emanetlerine sahip çıkın.
müptezelle evlenirsen hayatından ne guzellik bekliyebilirsin ne guzel bir soz ne guzel bir hayat evlenerek bu belayı kendine cekmissin be kızım bu muptezeli saatlerce dover kemiklerini kırarım.
Bireysel özgürlükler ve eğitim kadının kurtuluşudur. Erkek daha dünyaya gözünü açarken pofpoflanmaya ve ve bir güç simgesi haline getiriliyor. Bu işde maalesefki anneler tarafında yapılıyor. Çocukların eğitiminde barbarlık yapılıyor. Kızlara sorumluluk ve namus yükü verilirken erkeklere de haytalık had safhada yükleniliyor. Sonrasımı? Yukarıdaki haberi okuyun.
Bu kadına bu şiddeti yapan şerefsiz, toplum içersin de erkek diye gezer...Yazıklar olsun ulan,hiçmi Allahtan korkundamı yok?Yasalar öyle olmalıki; kadınlarımıza bu şiddeti yapan şerefsizlere öyle bir ceza verilmeliki; bir daha kadın gördüğünde yol değiştirmeli böyle namussuzlar.
bayanın erkek kardeşleri kocayı bu hale getirsinler o zaman anlar dayak atmak nasıl birşeymiş
İKTIDARSIZ ERKEKLERIN İŞİ
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