HABER

Üzerine taş duvar yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

ADANA'da satın aldıkları arazide temizlik yapmak isteyen Kerem Yiğit (27), aniden yıkılan taş duvarın altında kaldı.

Üzerine taş duvar yıkıldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da satın aldıkları arazide temizlik yapmak isteyen Kerem Yiğit (27), aniden yıkılan taş duvarın altında kaldı.
Olay, Seyhan ilçesindeki Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı müstakil evlerinin yanındaki araziyi satın alan Yiğit Ailesi'nin büyük oğlu Kerem, buradaki çöp ve otları temizlemek istedi. Keserle taş duvar kenarındaki otları çıkaran Yiğit'in üzerine taş duvar yıkıldı. Yüzlerce kilo taşın altında kalan yiğit, bağırarak yardım istedi. Bu sırada duvarın gürültüsünü duyanlar olay yerine gelerek Yiğit'i kurtardı. Yaralanan Kerem Yiğit, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri, duvarın kalan bölümünün yıkılma duruma karşı çevre güvenliği aldı. Yiğit'in yaralandığını duyan aile yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Üzerine taş duvar yıkıldıÜzerine taş duvar yıkıldıÜzerine taş duvar yıkıldı

Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (8)

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Niğde’de cip ve hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Çubuk’ta zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

Zonguldak’ta trafik kazası: 1 ağır yaralı

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (7)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 44'üncü gün; 2 bin 668 terörist etkisiz hale getirildi (7)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.